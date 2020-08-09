Eyüpsultan'da üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu konuştu Eyüpsultan'da üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: İki saniyeyle kurtardık İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki yolculardan biri, "İki saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.

Haber Merkezi 09 Ağustos 2020, 16:08 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2020, 16:25 DHA