Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eyüpsultanda üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu İki saniyeyle kurtardık
İSTANBUL

Eyüpsultan'da üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu konuştu

Eyüpsultan'da üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: İki saniyeyle kurtardık

İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki yolculardan biri, "İki saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü
GÜNDEM
Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü

"İki saniye ile kurtulduk"

  • Üst geçidin altında kalmaktan son anda kutulan otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu" derken, otobüsteki yolculardan biri, "İki saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü.

Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu.

Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: İki saniyeyle kurtardık
FOTOĞRAF 8
Title
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü.
Title
Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Title
Üst geçidin altında kalmaktan son anda kutulan otobüs şoförü, Deprem gibi oldu derken, otobüsteki yolculardan biri, İki saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık. diye konuştu.
Title
Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı.
Title
Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Title
Title
Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: İki saniyeyle kurtardık
İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu" derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.


Abone Ol Google News
Bizzat kullandı

Bizzat kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör'ü kullandı.
Türkiye’nin elektrikli aracı

Türkiye’nin elektrikli aracı

TÜBİTAK desteği ile üretildi, tamamen yerli ve elektrikli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İki saniyeyle kurtardık

İki saniyeyle kurtardık

Üst geçidin altında kalmaktan kurtulan otobüsün yolcusu konuştu.
Şampiyon hoca Süper Lig'de

Şampiyon hoca Süper Lig'de

Mehmet Altıparmak'ın yeni takımı belli oldu.
Konya'da <br>doğal gaz patlaması

Konya'da
doğal gaz patlaması

Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

Kritik denetleme

Kritik denetleme

Akar ve komutanlar Irak sınırında.

81 ile yazı gönderildi

81 ile yazı gönderildi

PCR testleri için yeni düzenleme getirildi.
Hain plan<br> deşifre edildi

Hain plan
deşifre edildi

Teröristlerin ormanlık bölgeyi ateşe vermesi görüntülendi.
Tek tek söndürttüler

Tek tek söndürttüler

​Polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.
Yüzde 30'lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
İnce tarih verdi

İnce tarih verdi

​Haftaya Ankara'ya gideceğim, kim hain kim bölücü görecekler.

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar.
Hac dönüşü ayrılık hüznü

Hac dönüşü ayrılık hüznü

Eşi benzeri olmayan bir koleksiyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.