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Eyyam-ı Bahur İstanbul'u kavuracak: 40 dereceyi görecek dışarı çıkmayın

İstanbul'da bugün "Eyyam-ı Bahur" sıcakları etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminine göre, kentte hava sıcaklığı en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.

08:07 . 3/08/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.


Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.


Bugün sıcak hava etkili olacak

Hava sıcaklığının perşembe günü en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. Cuma günü de sıcak havanın etkili olacağı tahmin edilirken, hafta sonu havanın az bulutlu olacağı ve sıcaklığın 1-2 derece düşeceği bekleniyor.


Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapılıyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor


ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık




#Eyyam-ı Bahur
#Sıcak hava dalgası
#Meteoroloji
#İstanbul hava durumu
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