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Gündem Faciaya kıl payı İstanbulda 5 katlı bina çöktü
İSTANBUL

Faciaya kıl payı: İstanbul'da 5 katlı bina çöktü

Zeytinburnu’nda dün, 5 katlı boş bina çöktü. Enkaz kaldırma çalışmalarının yaşandığı olayda, can kaybı yaşanmazken bazı araçlar hasar gördü. Binanın, yıkılmadan önceki gece, saat 23.00 sıralarında duyulan çatlama sesleri nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca, sokakta perşembe günleri kurulan semt pazarının da yasaklardan dolayı kurulmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faciaya kıl payı: İstanbulda 5 katlı bina çöktü
Zeytinburnu’nda dün, 5 katlı boş bina çöktü.

Zeytinburnu’nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Sümer Mahallesi’ndeki binanın çökmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek çalışma başlattı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan binanın çökmesiyle park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yerine gönderilen iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Bu arada binanın yıkıldığı sokakta perşembe günleri semt pazarının kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak izin verilmediği öğrenildi.

19 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

  • İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30’da çökme meydana geldiğini belirtildi. 1995’te inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan binanın 6 daire ve 1 dükkandan oluştuğu aktarılan açıklamada, binada ikamet eden Kadir Yılmaz’dan alınan bilgiler şöyle aktarıldı: “Gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi. Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir.”

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada
OYNAT 00:42
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada
Zeytinburnu'nda önceden boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Çökme anı kameraya anbean böyle yansıdı.

Alanda emniyet ve zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı.” denildi.

DEPREM OLUYOR SANDIK

Yıkılan binanın yanındaki apartmanda oturan Onur Ayvaz, evde uyuduğu sırada yıkılan binanın gürültüsüne uyandığını kaydederek, “Deprem olduğunu zannettim, sanırım yıkılırken bizim binaya çarpmış. Korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. İndiğim anda da yüksek bir ses geldi. Sonra her taraf toz bulutu oldu.” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Kaymakam Zekeriya Güney de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatı yokmuş
GÜNDEM
Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatı yokmuş

4 bina tahliye edildi

  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından çevresinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 binanın daha tahliye edildiğini bildirdi. Çöken bina nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, “Olayın ardından Bakanlık ekiplerimiz, bina çevresinde hasar tespit çalışmalarını başlatmış olup, çöken binanın çevresindeki 4 bina da tahliye edilmiştir.” ifadesini kullandı. Bakan Kurum, kentsel dönüşümün önemine bir kere daha vurgu yaptı.
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