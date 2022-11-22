Faciayı şehit öğretmen önlemiş: Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat’ın doğusunda bulunan Ayn el-Arab bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.
Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için Nizip ilçesi Hz. Ali Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan’ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları gözyaşı döktü.
'ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞEHİDİM'
Cenaze töreninde göz yaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Muhammed ve Yunus isimli iki erkek kardeşi bulunan Şehit Ayşenur Alkan, öğle namazını müteakip Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
- Nizip ilçesi Hz. Ali Cami’deki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kent protokolü ve ilçe halkı katıldı.
ÖĞRENCİLERİ SIĞINAĞA GÖTÜRDÜ
Gaziantep’in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü. Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan’ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
SON GÜNÜNÜ ANLATTI
Şehit öğretmenin yakınlarından Fatih Cankesen, Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ın evinde geçirdiği son gününü anlattı. Şehit Öğretmen Alkan’ın son gününde sabaha kadar uyumadığını belirten Fatih Cankesen, "Şehidimiz bir hafta aranın ardından öğrencileri ile kavuşacağı için gece sabaha kadar uyumamış. Buruk ve hüzünlü bir şekilde evden ayrılmış. Olay anında çocukları sığına yönlendirmiş. Dışarıda kalan var mı diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş, isabet eden şarapnel parçası ile şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış, çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı" dedi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU
Cankesen, Alkan’ın memur olabilmek için KPSS’ye hazırlandığını, hem sınav masraflarını karşılayabilmek hem de ailesine katkı sunabilmek amacıyla sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirterek, "Memur olabilmek için sözleşmeli öğretmenlik yapıyordu. KPSS’ye hazırlanıyordu. Dar gelirli bir ailenin kızı olduğu için sözleşmeli olarak çalışıyordu" diye konuştu.
'YAVRUMUN KİMSEYE ZARARI YOKTU'
Acılı anne Hayriye Alkan ise kızının herkese yardım ettiğini, daha fazla yardım edebilmek için atanmayı beklediğini kaydetti. Kızının 3 ay önce sözleşmeli olarak öğretmenlik yapmaya başladığını anlatan anne Alkan, "Ciğerimiz yanıyor. Mahvolduk. Benim yavrumun kimseye zararı yoktu. Bir tek kızım vardı. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Hayalleri vardı. Para kazanayım, durumu olmayanlara yardım edeyim diyordu. Atanırsam daha yüksek alırım, daha fazlasına yardım ederim derken atanmayı bekliyordu. 3 aydır ücretli çalışıyordu. Allah onları kahretsin" şeklinde konuştu.