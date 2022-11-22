Faciayı şehit öğretmen önlemiş: Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat’ın doğusunda bulunan Ayn el-Arab bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan için Nizip ilçesi Hz. Ali Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehit Ayşenur Alkan’ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

'ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞEHİDİM'

Cenaze töreninde göz yaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Muhammed ve Yunus isimli iki erkek kardeşi bulunan Şehit Ayşenur Alkan, öğle namazını müteakip Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

REKLAM

Nizip ilçesi Hz. Ali Cami’deki cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti ve CHP milletvekilleri, kent protokolü ve ilçe halkı katıldı.

ÖĞRENCİLERİ SIĞINAĞA GÖTÜRDÜ

Gaziantep’in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü. Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan’ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

SON GÜNÜNÜ ANLATTI

Şehit öğretmenin yakınlarından Fatih Cankesen, Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ın evinde geçirdiği son gününü anlattı. Şehit Öğretmen Alkan’ın son gününde sabaha kadar uyumadığını belirten Fatih Cankesen, "Şehidimiz bir hafta aranın ardından öğrencileri ile kavuşacağı için gece sabaha kadar uyumamış. Buruk ve hüzünlü bir şekilde evden ayrılmış. Olay anında çocukları sığına yönlendirmiş. Dışarıda kalan var mı diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş, isabet eden şarapnel parçası ile şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış, çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı" dedi.

REKLAM

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Cankesen, Alkan’ın memur olabilmek için KPSS’ye hazırlandığını, hem sınav masraflarını karşılayabilmek hem de ailesine katkı sunabilmek amacıyla sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirterek, "Memur olabilmek için sözleşmeli öğretmenlik yapıyordu. KPSS’ye hazırlanıyordu. Dar gelirli bir ailenin kızı olduğu için sözleşmeli olarak çalışıyordu" diye konuştu.

'YAVRUMUN KİMSEYE ZARARI YOKTU'

Acılı anne Hayriye Alkan ise kızının herkese yardım ettiğini, daha fazla yardım edebilmek için atanmayı beklediğini kaydetti. Kızının 3 ay önce sözleşmeli olarak öğretmenlik yapmaya başladığını anlatan anne Alkan, "Ciğerimiz yanıyor. Mahvolduk. Benim yavrumun kimseye zararı yoktu. Bir tek kızım vardı. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Hayalleri vardı. Para kazanayım, durumu olmayanlara yardım edeyim diyordu. Atanırsam daha yüksek alırım, daha fazlasına yardım ederim derken atanmayı bekliyordu. 3 aydır ücretli çalışıyordu. Allah onları kahretsin" şeklinde konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 30 Pençe-Kılıç Harekatında bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantepin Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini ve okulu hedef alan eli kanlı terör örgütünün saldırısında biri çocuk biri öğretmen iki kişi yaşamını yitirdi. Hain saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş olduğu öğrenildi. Beş yaşındaki Hasan için bugün Karkamışa bağlı Karanfil Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şehit Karataş’ın annesi Dilan ve babası Zeki ile diğer yakınları gözyaşı döktü. İsmet, Saadet ve Fatma isimli üç kardeşi bulunan çocuk şehidin naaşı, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına binlerce vatandaş katıldıKaranfil Mahallesi’ndeki cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, akrabası olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, mahalle halkı ve binlerce vatandaş katıldı. Hayali babası gibi TIR şoförü olmaktıOlayın şokunu yaşayan anne Dilan Karataş, oğlu Hasana doyamadığını söyledi.Eşi Zeki Karataşın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti. Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti:Oğlum, Baba tır şoförü olacağım derdi. Ben de Yok annem, sen oku derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar. Karkamış şehidi beş yaşındaki Hasan'a kahreden veda: Acılı annenin sözleri yürek yaktı Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş için ilçeye bağlı Karanfil Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirten acılı anne, "Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler" diyerek terörü lanetledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



