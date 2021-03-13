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POLİTİKA

Fahrettin Altun 'Boşa kürek çekiyorlar' diyerek duyurdu: CHP konuşmamızı engellemek için kanun teklifi verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’nin konuşmasını engellemek maksadıyla TBMM'ye kanun teklifi verdiğini açıkladı. Altun konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Yasakçı zihniyet iş başında. Boşa kürek çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı basın açıklamasında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef göstermiş, “Sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor. Sen devlet memurusun.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’nin Fahrettin Altun’u susturmak adına kanun teklifi hazırladığını açıklamıştı.

"Yasakçı zihniyet iş başında, boşa kürek çekiyorlar"

Tüm bu gelişmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız." dedi.

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