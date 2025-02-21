Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırılmasına göz yummayız

Siyasi konulardan uzun bir süredir uzak duran Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 28 Şubat gibi süreçlerdeki rolünü hatırlatan bir çıkış yapmıştı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, teğmenlerin ihracından terörle iltisaklı belediyelere operasyonlara kadar birçok konuda, yargı ve hükümeti hedef almıştı.

Aras, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütü olduğunu unutup siyaset kokan cümlelerle hükümeti hedef göstermişti. Turan da konuşmasında korsan gösteri yapan teğmenleri ve provokatör Ümit Özdağ’ı savunmuştu. İki isim hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan zanlılar, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefet ve iş dünyasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'söz birliği ve örgütlü' şekilde hedef alanlara tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırılmasına göz yummayız"

"Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır." diyen Altun, "Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasına da göz yummayız." diye konuştu.

"Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın"

"Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır." vurgusu yapan Altun, "Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın. " uyarısını yaptı.

Altun'un X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Son günlerde, bağımsız yargıyı hedef alanların, savcı ve hâkimleri hedef gösterenlerin, mahkemeleri töhmet altında bırakanların; söz birliğiyle ve örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarına şahitlik ediyoruz.

Öncelikle altını çizerek belirteyim ki: “Yassıada Yargısı” rezaletinden beslenenlerin, “12 Eylül” ve “28 Şubat” yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır.

Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanlar, psikolojik harekât merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanlar, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir; organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır.

Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasına da göz yummayız.

Bilgiye dayalı tartışmalar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen siyasi mücadelelere saygımız sınırsızdır. Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır.

Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın."







