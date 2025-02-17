TÜSİAD operasyonun çatı kuruluşu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan konuşmalar ve muhalefet partilerin muhtemel cumhurbaşkanı adayı hakkında yazılı açıklama yaptı. “TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir” diyen Bahçeli, “TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır” ifadelerini kullandı.

BİR AVUÇ KAYMAK TABAKA

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Bunun tam tersini pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabakadan başkası değildir. TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir” dedi.

TAVŞAN ADAY PAZARI

“Muhalefet partilerinde, özellikle CHP’yi rehin almış cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili sıcak ve sıkıcı tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır” değerlendirmesi de yapan Bahçeli, şöyle devam etti: “Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir. CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı’nın melez ve mesnetsiz açıklamalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD’ın, zımnen ve özneyi gizleyerek cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına katılma iştahı ise gözden kaçmayacak ölçüde ortadadır.”

CESARETİN VARSA!

“TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır. Saman altından su yürütme dönemi kapanmıştır. TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir.”







