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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu

16:0211/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak, sağlık durumunu takip ettiği için teşekkür etti.
MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak, sağlık durumunu takip ettiği için teşekkür etti.

Kalp operasyonu geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Görüşmede Özel, Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bahçeli de sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özel’e teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi yaptı.


MHP lideri Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından Özel’i arayarak, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar için teşekkür etti. Özel ise Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve çalışmalarına başlamasını temenni etti.


Daha önce Özel, Bahçeli’nin sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip ediyordu.


#Devlet Bahçeli
#Özgür Özel
#MHP
#CHP

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