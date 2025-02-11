Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi yaptı.

MHP lideri Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından Özel’i arayarak, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar için teşekkür etti. Özel ise Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve çalışmalarına başlamasını temenni etti.