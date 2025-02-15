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TÜSİAD vesayet hasretinden vazgeçmiyor: Skandal sözlerin 'arkasındayız' hamlesi

TÜSİAD vesayet hasretinden vazgeçmiyor: Skandal sözlerin 'arkasındayız' hamlesi

15:1215/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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TÜSİAD eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verdiği dönemi arzuluyor
TÜSİAD eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verdiği dönemi arzuluyor

Darbe süreçlerine zemin hazırlayan dönemlerdeki çıkışlarıyla bilinen TÜSİAD, vesayetçi zihniyetini yeniden hatırlattı. Kamuoyunun tepkisini çeken manipülatif söylemleri karşılık bulmayan TÜSİAD, bugün yaptığı açıklamayla adeta geri adım atmamakta ısrarcı olduğunu gösterdi. Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılması üzerine TÜSİAD adına yeni bir açıklama yapılması kararı alındı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda; Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma, tekelleşme iddialarıyla adı geçen Ayşe Barım ve korsan yemin eden teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden siyasete ve kamuoyuna yön verme çabası büyük tepki çekti.


Vesayetçi anlayışına geri dönen ve geçmişte üstlendiği rolü hatırlatan TÜSİAD’dan özeleştiri beklenirken, bugün yapılan açıklamayla tartışmalı çıkışlarının arkasında durdukları mesajı verildi.


TÜSİAD Başkanı Orhan Turan

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu.


Skandala devam kararı


Genel Kurul’daki sözlerine TÜSİAD üyelerinden herhangi bir itiraz gelmediğini iddia eden Orhan Turan,
"Herkesin bildiği ve konuştuğu meseleler TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi."
ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’ın geçmişine yönelik eleştiriler hakkında ise Turan, derneğe yönelik suçlamaları reddettiklerini belirtti. Öte yandan, TÜSİAD’ın yapmayı planladığı yeni açıklamada, tepki çeken tutumlarının arkasında durmaya devam edecekleri vurgulanacak.


TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras


#TÜSİAD
#vesayet
#Mehmet Ömer Arif Aras

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