TÜSİAD vesayet hasretinden vazgeçmiyor: Skandal sözlerin 'arkasındayız' hamlesi

Darbe süreçlerine zemin hazırlayan dönemlerdeki çıkışlarıyla bilinen TÜSİAD, vesayetçi zihniyetini yeniden hatırlattı. Kamuoyunun tepkisini çeken manipülatif söylemleri karşılık bulmayan TÜSİAD, bugün yaptığı açıklamayla adeta geri adım atmamakta ısrarcı olduğunu gösterdi. Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılması üzerine TÜSİAD adına yeni bir açıklama yapılması kararı alındı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda; Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma, tekelleşme iddialarıyla adı geçen Ayşe Barım ve korsan yemin eden teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden siyasete ve kamuoyuna yön verme çabası büyük tepki çekti.
Vesayetçi anlayışına geri dönen ve geçmişte üstlendiği rolü hatırlatan TÜSİAD’dan özeleştiri beklenirken, bugün yapılan açıklamayla tartışmalı çıkışlarının arkasında durdukları mesajı verildi.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu.
Skandala devam kararı
TÜSİAD’ın geçmişine yönelik eleştiriler hakkında ise Turan, derneğe yönelik suçlamaları reddettiklerini belirtti. Öte yandan, TÜSİAD’ın yapmayı planladığı yeni açıklamada, tepki çeken tutumlarının arkasında durmaya devam edecekleri vurgulanacak.