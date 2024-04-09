Fahrettin Altun Türkiye'yi hedef alan İsrail ile ilgili iddialara yanıt verdi: En etkili ve onurlu duruşu sergileyen ülke Türkiye

"Hakkaniyetli ve sağduyulu yaklaşıma sahip olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bu çabalara en iyi cevap, yine Türkiye'nin Filistin'e yönelik yürüttüğü canhıraş mücadelenin ta kendisidir. Türkiye'yi hedef almak isteyenlere ve bu kötücül kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek alet olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz: 7 Ekim'den bu yana, her alanda İsrail'in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir. İsrail'in bir terör devleti olduğunu, Gazze'de tarihin gördüğü en kanlı soykırım suçlarından birisini işlediğini, Ortadoğu'da en büyük sorunun bizatihi İsrail olduğunu tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak haykıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."