Fahrettin Altun Yeni Şafak'ın 28'inci yıl dönümünü kutladı: Türk medyasının en saygın kuruluşlarından
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Şafak'ın yayın hayatına başlamasının 28’inci yıl dönümünü tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türk medyasının en saygın ve kıymetli kuruluşlarından biri olan Yeni Şafak’ın yayın hayatına başlamasının 28’inci yıl dönümünü tebrik ediyor, Yeni Şafak çatısı altında çalışan tüm basın mensuplarına ve Albayrak Grubu’na nice başarılı yıllar diliyorum." dedi.
22:03 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
Yeni Şafak 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başladı.
Dün 28'inci yıl dönümünü kutlayan Yeni Şafak'a bir tebrik de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
"TÜRK MEDYASININ EN SAYGIN KURULUŞLARINDAN"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun,
"Türk medyasının en saygın ve kıymetli kuruluşlarından biri olan Yeni Şafak’ın yayın hayatına başlamasının 28’inci yıl dönümünü tebrik ediyor, Yeni Şafak çatısı altında çalışan tüm basın mensuplarına ve Albayrak Grubu’na nice başarılı yıllar diliyorum."
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