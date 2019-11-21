Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Beştepeye giden CHPli iddiasına yalanlama
POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası'na yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası'na yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazetedeki köşe yazısında mesnetsiz şekilde ortaya atılan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" şeklindeki iddiaları yalanladı.

"Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür" diyen Altun, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.

Altun, "Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor

Altun, "Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz" dedi.

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz."

Fahrettin Altun'dan Filistin açıklaması: İşgal asla meşrulaştırılamayacak
GÜNDEM
Fahrettin Altun'dan Filistin açıklaması: İşgal asla meşrulaştırılamayacak
Borsadan futbol kulüplerine destek

Borsa'dan futbol kulüplerine destek

​"Futbolu sadece spor olarak değerlendirmek mümkün değil."
CHPli ziyareti iddiasına yalanlama

'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara ilişkin konuştu.
​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

Dünyadaki her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum.
Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

İstanbul'da asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler.
2020'de<br>hizmete girecek

2020'de
hizmete girecek

​Savunma Sanayi Başkanı: Türkiye'nin gururu olacak.
Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

​Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı.

Göçmenlere Amerikan işkencesi

Göçmenlere Amerikan işkencesi

​Yeni doğan bebekler ailelerinden alınıyor, hamile kadınlar zincirlere bağlanıyor.

Son 10 gün

Son 10 gün

Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanacak.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Polise sürpriz yetki

Polise sürpriz yetki

​Belediye sınırları dışında artık ceza kesebilecek.
Türkiye'nin<br>yararına oldu

Türkiye'nin
yararına oldu

Pentagon açıkladı: F-35 projesinde sıkıntılar bitmiyor.
Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

​Biri gri kategoride 4 terörist operasyonlar sonucu PKK'dan kaçtı.
Yunan işkencesi

Yunan işkencesi

​Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü.
4 takımlı <br>Süper Kupa

4 takımlı
Süper Kupa

TFF Başkanı Özdemir, yeni projeyi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.