Gündem Fahrettin Altundan CHPli Veli Ağbabaya Acz ve kabz içindesiniz
POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan CHP'li Veli Ağbaba'ya: Acz ve kabz içindesiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisini ve ailesini “Birkaç farklı yerden maaş alıyorlar” diyerek hedef alan CHP’li Veli Ağbaba’ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Altun, “İddianı hatırla. İspat edemedin. Acz ve kabz içindesiniz be Veli! Acz ve kabz!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda), CHP'li Veli Ağbaba (sağda).
İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda), CHP'li Veli Ağbaba (sağda).

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter hesabından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesini hedef aldı.

Ağbaba, Altun ailesinin birkaç farklı yerden maaş aldığını iddia ederek “Kul hakkı yiyip Allah'tan korkmadın” ifadelerini kullandı.

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"Acz ve kabz içindesiniz"

Ağbaba’nın bu ithamlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Altun,”İddianı hatırla! İspat edemedin! Bir de bir sorum var. Partinizdeki taciz, tecavüz iddialarına karşı derin sükunetinizi ne zaman bozarsınız? Zira bu gündemi unutturmak için kılıktan kılığa giriyorsunuz ya, olmuyor! Acz ve kabz içindesiniz be Veli! Acz ve kabz!” dedi.

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