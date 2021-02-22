Fahrettin Altun'dan CHP'li Veli Ağbaba'ya: Acz ve kabz içindesiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter hesabından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesini hedef aldı.

Ağbaba, Altun ailesinin birkaç farklı yerden maaş aldığını iddia ederek “Kul hakkı yiyip Allah'tan korkmadın” ifadelerini kullandı.

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"Acz ve kabz içindesiniz"

Ağbaba’nın bu ithamlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Altun,”İddianı hatırla! İspat edemedin! Bir de bir sorum var. Partinizdeki taciz, tecavüz iddialarına karşı derin sükunetinizi ne zaman bozarsınız? Zira bu gündemi unutturmak için kılıktan kılığa giriyorsunuz ya, olmuyor! Acz ve kabz içindesiniz be Veli! Acz ve kabz!” dedi.

Veli, iyi dinle

1) Bu ülkede 5 yıl alnının akıyla bakanlık yapmış bir dava arkadaşımızı sonuna kadar savunuruz. Ucuz taktiklerinizle bizden adam eksiltemezsiniz.

2) Benimle ilgili söylediğin yalan için sana 3 kuruşluk tazminat davası açacağım.

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