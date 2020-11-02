Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı. Milyonları sevindiren gelişme sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından minik Elif'in fotoğrafını paylaşarak, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Tüm ekiplerimize minnettarız"
Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.
Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD’ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız. pic.twitter.com/ClVfgA3xks