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İZMİR

Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı. Milyonları sevindiren gelişme sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından minik Elif'in fotoğrafını paylaşarak, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.
3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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"Tüm ekiplerimize minnettarız"

Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.

65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
FOTOĞRAF 14
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 62. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda iğne ile kuyu kazan arama kurtarma ekipleri Perinçek ailesinin enkaz altındaki son ferdi olan 3 yaşındaki Elif bebeğe sağ salim ulaştı.
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Depremin 23. saatinde enkaz altından çıkartılan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 3 çocuğunun ardından içeride kalan Elif bebeğe 62 saat sonra ulaşıldı.
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Titizlikle ilerleyen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
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Ailesinin ve çalışmalarda yer alan tüm personelin de mutluluk gözyaşları döktüğü Elif bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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Anne Seher Perinçek'e Elif'in yaşadığı haberini veren dayı Oğuz Dereli de gözyaşlarıyla duygularını paylaştı.
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Elif'in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar dedi.
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Elif'in dayısı Oğuz Dereli'den alınan bilgiye göre de hastanenin acil servisinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in su içtiği ve yemek yediği öğrenildi.
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Ayrıca Doğanlar Apartmanı'nda Elif bebekle birlikte sağ çıkartılanların sayısı 15' yükseldi. Aynı enkazdan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçeride kalanların sayısının ise 3 olduğu tahmin ediliyor.
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65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı.
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