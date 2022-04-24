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Gündem Fahrettin Altundan HDPli Paylana tepki Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
ANKARA

Fahrettin Altun'dan HDP'li Paylan'a tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir

HDP’li Garo Paylan’ın sözde ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine bir tepki de İletişim Başkanı Altun'dan geldi. Altun, "1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altundan HDPli Paylana tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP’li vekil Garo Paylan’ın sözde ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine sert tepki gösterdi.

Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz.

Bu kabul edilemez girişim her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir.

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Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçine düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır.

Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur. Hakikat için yaptığımız onca çağrıyı yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretleri Ermeni toplumu ve kanaat önderleri tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanırken, kötü niyetli kimselerin akıl dışı ithamlarının bin yıllık birlikteliğimizi zehirleme amacı taşıdığı aşikardır.

Biz geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin her bir unsuruyla barış ve güven içinde yaşarken, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü saldırıyla bütün platformlarda mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

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