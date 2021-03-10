Fahrettin Altun'dan Meral Akşener'e sert tepki: İttifak ortaklarının tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine iftira atma yolunu seçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de düzenlenen parti grup toplantısında Uygur Türkleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Söz konusu gelişme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'e Twitter hesabından, "Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir." diyerek tepki gösterdi.

GÜNDEM Ömer Çelik'ten Erdoğan ailesini hedef alan Meral Akşener'e tepki: Terör örgütüne karşı cümle kuramayanların niyeti ve istikameti bellidir

"Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları maya tutmaz"

Akşener'e bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya hesabından Akşener'in açıklamalarına yanıt veren Altun, "Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı'nı "sözde milliyetçi" olarak tanımlayan Altun, ittifak ortaklarında yaşanan skandallara ses çıkarmayanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atma yoluna tevessül ettiğini ifade etti.

Amaçlarının gündem değiştirmek olduğunu belirten Altun, "Ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir." dedi.

Altun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı “siyaset” değildir.

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Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP’yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız.

Aziz milletimiz, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatanımız ve devletimiz için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi görmektedir. Aziz milletimiz aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.

Bugün dinlemekten hicap duyduğumuz ağır iftiralara en güzel cevabı yine aziz milletimiz verecektir. Siz hangi iftirayı atarsanız atın sayın Cumhurbaşkanımız memleketimiz ve tüm gönül coğrafyamız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir. Takdir aziz milletimizindir.

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