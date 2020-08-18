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Gündem Fahrettin Altundan muhalefete çağrı Hala bir cevap veremediniz
POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan muhalefete çağrı: Hala bir cevap veremediniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" dedi.

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