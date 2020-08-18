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Dünya ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Bidena yüklendi Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası
AMERİKA

ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Biden'a yüklendi: Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası

ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Biden'a yüklendi: Sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası

ABD Başkanı Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını savunarak, "Joe Biden, sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletine bağlı Mankato kentinde yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirdi ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

  • Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını savunan Trump, "Joe Biden, sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası." diye konuştu.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerindeki şiddet olaylarına dikkati çeken Trump, "Biz sizin kentlerinizi ve kenar mahallelerinizi, suçlu bir gelecekten ve kaostan koruyacağız." dedi.

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Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim

Trump, Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirerek, "Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim." ifadesini kullandı.

Çin'de faaliyet gösterilen Amerikan şirketlerini de ABD'ye dönmeye çağıran Trump, "Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kovid-19 aşısını bulmaya "çok yakın" olduğunu vurgulayan Trump, "Çin virüsünü yeneceğiz." diye konuştu.

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