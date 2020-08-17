Biden'a bir çıkış da Trump'tan: Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasite yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefetle açıkça irtibata geçmeleri gerektiğini savunan Joe Biden'a bir çıkış da ABD Başkanı Trump'tan geldi. Fox News'a konuşan Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Biden'ın Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesinin olmadığını ifade etti.
Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını savundu. Trump, Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığını açıkladı.