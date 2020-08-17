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Dünya Bidena bir çıkış da Trumptan Erdoğanla başa çıkacak zihinsel kapasite yok
AMERİKA

Biden'a bir çıkış da Trump'tan: Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasite yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefetle açıkça irtibata geçmeleri gerektiğini savunan Joe Biden'a bir çıkış da ABD Başkanı Trump'tan geldi. Fox News'a konuşan Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Biden'ın Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesinin olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Partili Joe Biden.
ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Partili Joe Biden.

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını savundu. Trump, Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığını açıkladı.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
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ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.
  • Sputnik'in aktardıklarına göre Trump;
  • - ABD Başkanı, birinci sınıf satranç oyuncusu Erdoğan gibi yabancı liderlerle başa çıkabilecek zihinsel kapasitede olmalı.
  • - Geçen hafta dünya liderleri beni arayıp Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başa çıkmamı istedi. Dediler ki "O bir tek seni dinler, çünkü o kişilik bir tek sende var"

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