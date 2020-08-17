Biden'a bir çıkış da Trump'tan: Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasite yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefetle açıkça irtibata geçmeleri gerektiğini savunan Joe Biden'a bir çıkış da ABD Başkanı Trump'tan geldi. Fox News'a konuşan Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Biden'ın Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesinin olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 16:47 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 17:00 Diğer