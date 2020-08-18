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Dünya 15 Temmuzu biliyordu Biden FETÖcülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş
AMERİKA

15 Temmuz’u biliyordu: Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş

ABD’nin Türkiye’ye yönelik darbe hevesini açık eden başkan adayı Joe Biden, 15 Temmuz’a geç tepki verdikleri için özür dilemişti. Ancak darbe girişiminden 6 ay önce Türkiye’ye gelen Biden, Can Dündar’ın oğluna darbe girişimini haber vermişti. FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarında Biden’ın “TSK tarafından kokular geliyor” dediği belirtiliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

ABD’nin Türkiye’ye yönelik darbe hevesini açık eden başkan adayı Joe Biden, FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarından çıktı. 15 Temmuz’dan 6 ay önce Türkiye’yi ziyaret eden Biden’ın temasları, FETÖ’cü Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt’un yazışmalarına yansımıştı. 2 Şubat 2016’daki yazışmada Kızıltepe, Kocakurt’a, Biden’ın firari Can Dündar’ın oğlu Ege Dündar’a söylediklerini anlatıyor. Kızıltepe, “Biden, Can Dündar’ın oğlu Ege Dündar’a ‘Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor’ gibi bir cümle sarf etmiş” diye yazdı. Kocakurt’un “Bu adam kim” diye sorması üzerine de Kızıltepe “Biden, başkan yardımcısı, Obama yardımcısı” demişti. “Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu” diye soran Kocakurt’a Kızıltepe “Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi” demişti. 15 Temmuz’dan aylar önce TSK’dan “kokular alan” Biden’ın darbe girişiminden 9 gün sonra geldiği Türkiye’de ise girişiminden haberdar olmadıklarını iddia etmişti.

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