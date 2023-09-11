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Faik Öztrak'tan İYİ Parti'ye 'siz olmadan da kazanabiliriz' resti: Belediye seçimleri yüzde 25'le de alınabiliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla gireceğine ilişkin çıkışına yanıt verdi. "Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer" diyen Öztrak, "Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir" dedi.

Hüseyin Berk
18:23 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'ittifak yapmayacağız' çıkışını değerlendirdi.

CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'ittifak yapmayacağız' çıkışını değerlendirdi.

Seçim yenilgisinden ortaklarını sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamaları muhalefetteki krizin şiddetini artırdı.
"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
açıklamasında bulunan Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti ile yaşanan 'ittifak' krizine değindi.

Faik Öztrak'tan İYİ Parti'ye 'siz olmadan da kazanabiliriz' resti

Öztrak, İYİ Parti'nin seçime ayrı gireceğini bildirmesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da
"Kazanmak için ittifak şart"
dediğinin hatırlatılmasıyla birlikte
"Yeni bir yol açılabilir mi? Yoksa tamamen ipler koptu mu?"
şeklinde gelen soru üzerine,
"Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir"
yanıtını verdi.
Öztrak açıklamasında şunu söyledi:

"Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim. Belediye seçimleri tek turlu seçimlerdir."




#Faik Öztrak
#CHP
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Ekrem İmamoğlu
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