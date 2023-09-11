Faik Öztrak'tan İYİ Parti'ye 'siz olmadan da kazanabiliriz' resti: Belediye seçimleri yüzde 25'le de alınabiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi

"Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim. Belediye seçimleri tek turlu seçimlerdir."