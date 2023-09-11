Faik Öztrak'tan İYİ Parti'ye 'siz olmadan da kazanabiliriz' resti: Belediye seçimleri yüzde 25'le de alınabiliyor

CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'ittifak yapmayacağız' çıkışını değerlendirdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti ile yaşanan 'ittifak' krizine değindi.
Faik Öztrak'tan İYİ Parti'ye 'siz olmadan da kazanabiliriz' resti
"Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim. Belediye seçimleri tek turlu seçimlerdir."