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Fatih Altaylı seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı

Seçim dönemi boyunca Yedili Masa'ya destek açıklamaları yapan gazeteci Fatih Altaylı, son yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçmende heyecan yaratmadığını ifade eden Altaylı, "Kemal Bey’in evinde bir köpeği var mı, bilmiyorum. Ama evinde köpeği olanlar bilir, sahibi eve gelince köpekler heyecanlanır. Kemal Bey’in bir köpeği olsa idi muhtemelen sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı. Velev ki, MYK’da kendisine bir görev vermesin" dedi.

11:40 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun seçmende heyecan yaratmadığını söyledi.

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun seçmende heyecan yaratmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda 52.18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı. Muhalefetin yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na 'Koltuğu bırak, istifa et" çağrıları yapılırken seçim dönemi boyunca Yedili Masa'ya destek açıklamaları yapan gazeteci Fatih Altaylı da son yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kemal Bey'in köpeği olsa o bile heyecanlanmazdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarın yıpratmasına maruz kalsa da hala heyecan yarattığını ifade eden Altaylı,
"Kemal Kılıçdaroğlu’nda eksik olan budur, bu heyecan vericiliktir"
dedi. Altaylı şunları söyledi:
"Kemal Bey’in evinde bir köpeği var mı, bilmiyorum. Ama evinde köpeği olanlar bilir, sahibi eve gelince köpekler heyecanlanır. Kemal Bey’in bir köpeği olsa idi muhtemelen sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı. Velev ki, MYK’da kendisine bir görev vermesin"



#Fatih Altaylı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
20 dakika önce
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