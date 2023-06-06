Fatih Altaylı seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı

"Kemal Bey’in evinde bir köpeği var mı, bilmiyorum. Ama evinde köpeği olanlar bilir, sahibi eve gelince köpekler heyecanlanır. Kemal Bey’in bir köpeği olsa idi muhtemelen sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı. Velev ki, MYK’da kendisine bir görev vermesin"