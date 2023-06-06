Fatih Altaylı seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun seçmende heyecan yaratmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda 52.18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı. Muhalefetin yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na 'Koltuğu bırak, istifa et" çağrıları yapılırken seçim dönemi boyunca Yedili Masa'ya destek açıklamaları yapan gazeteci Fatih Altaylı da son yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.