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POLİTİKA

Fatih Altaylı'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesine tepki: Kendi iddiasının altında kalıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına gazeteci Fatih Altaylı tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin Altaylı, "Bu iddiaları ortaya atan CHP'ye değil AK Parti'ye çalışıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Altaylıdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ifadesine tepki: Kendi iddiasının altında kalıyor
Fatih Altaylı - Kemal Kılıçdaroğlu

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'te kaleme aldığı köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile alakalı sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren Altaylı, "Kılıçdaroğlu kendi iddiasının altında kalıyor" ifadesini kullandı.

'PEKERVARİ İDDİALAR'

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendini Sedat Peker zannetmeye başladı. Peker’in sosyal medya popülaritesini görünce, Peker’in suskunluğunu da fırsat bilip onun yoluna girdi. Pekervari iddialarla kendini ortaya attı. Ancak arada bir fark var. Peker, iddiaları yalanlanınca hemen belgesini ya da tanığını ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu ise kendi iddiasının altında kalıyor. Üstelik de bu bir değil, iki değil, üç değil. Kemal Bey bu kez de daha önce Peker tarafından ortaya atılmış bir suçlamayı, iddialı bir şekilde gündeme getirdi. Karşılığında çok sert bir tepki aldı. Şimdi yapması gereken bu iddiayı kanıtlamak. Kanıtlayamaz ise bu sözlerinden fayda sağlayan taraf suçladığı kişiler olacak. Bir anda aklanmış ve gri alandan beyaz alana geçmiş olacaklar. Kılıçdaroğlu’nu kanıtlayamayacağı bu iddiaları gündeme getirtenler kimler ise büyük ihtimalle CHP’ye değil, AK Parti’ye çalışıyorlar. Yok eğer öyle değil ise Kılıçdaroğlu seçimleri kazanmak değil kaybetmek istiyor" dedi.

'BİR AYMAZLIK'

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini bir aymazlık olarak nitelendiren Altaylı, "Böylesi bir aymazlık ancak ve ancak seçimi kaybetmek isteyen biri tarafından yapılır. Eğer öyle değilse durum yine vahimdir. Sonuçları tahmin edilemeden, hesaplanmadan yapıldıysa o daha felakettir" ifadesini kullandı.

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