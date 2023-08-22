Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Faik Öztrak'ın 'İBB önündeki çöp yığını' iddialarına belgelerle cevap verdi

"Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50'nci yıl parkı var. Bu 50'nci yıl parkı Saraçhane parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır.