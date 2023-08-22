Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Faik Öztrak'ın 'İBB önündeki çöp yığını' iddialarına belgelerle cevap verdi

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İBB önündeki çöp yığınlarına ilişkin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını söyledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde biriken çöp yığınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Öztrak: Sorumluluk Fatih Belediyesi'nde
Öztrak bu iddialarına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Turan, ilgili bölgenin temizliğinin İBB'nin sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlattı.
Fatih Belediye Başkanı Turan belgeleriyle cevap verdi: Tamamen İBB sorumluluğundadır
Turan, şunları söyledi: