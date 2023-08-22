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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Faik Öztrak'ın 'İBB önündeki çöp yığını' iddialarına belgelerle cevap verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İBB binasının önünde biriken çöp yığınlarından Fatih Belediyesi'nin sorumlu olduğunu iddia etti. Öztrak'ın bu iddiasına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Söz konusu bölgenin İBB sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlatan Turan, "Ağaç A.Ş personeli uzun zamandır burada bir grev yapıyor. Herhalde bu grevden dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim." dedi.

10:13 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İBB önündeki çöp yığınlarına ilişkin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını söyledi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İBB önündeki çöp yığınlarına ilişkin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde biriken çöp yığınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Öztrak: Sorumluluk Fatih Belediyesi'nde

Öztrak, belediye önündeki kötü görüntünün sorumlusunun Fatih Belediyesi olduğunu öne sürdü. Öztrak,
"Büyükşehir belediye binası Fatih ilçesinde. Çöpleri toplama sorumluluğu da o ilçede AK Partili belediye başkanı tarafından yönetilen Fatih Belediyesi'nde."
dedi.

Öztrak bu iddialarına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Turan, ilgili bölgenin temizliğinin İBB'nin sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlattı.



Fatih Belediye Başkanı Turan belgeleriyle cevap verdi: Tamamen İBB sorumluluğundadır

Turan, şunları söyledi:

"Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50'nci yıl parkı var. Bu 50'nci yıl parkı Saraçhane parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır.
Ağaç A.Ş personeli uzun zamandır burada bir grev yapıyor. Herhalde bu grevden dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim."

#Barış Yarkadaş
#CHP
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
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