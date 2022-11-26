Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ve Suriye hamlelerine destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, iktidarın Mısır ve Suriye ile yakınlaşma adımlarını desteklediklerini belirterek, “Mısır ve Suriye yönetimleri ile ülkemizin çıkarları doğrultusunda makul temaslar kurulmasının doğru olacağını ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi her milli meselede, atılacak müspet adımları destek vermeye, menfi adımlara ise karşı çıkmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara’da Türkiye’nin en büyük salonlarından bir tanesine sığmayan bir insan seliyle, 65 bin kişinin katıldığı Türk siyasi tarihinin en büyük kongrelerinden birini yaptıklarını belirten Erbakan, “6 Kasım’da Milli Görüşçüler olarak tarih yazdık elhamdülillah. 1100’e yakın otobüs, 1400 binek araç, Ankara’dan gelenlerle birlikte 65 bin kişinin katıldığını hesap ediyoruz. Türk siyasi tarihine geçen bu kongreyle Milli Görüş’ün, Yeniden Refah’ın gücünü ve adım adım iktidara yürüdüğünü tüm dünyaya göstermiş olduk.” ifadelerini kullandı.

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Mısır ve Suriye adımlarına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin tokalaşması sonrası gündemi meşgul Mısır ve Suriye yakınlaşma adımlarını desteklediklerini belirten Erbakan şu ifadeleri kullandı;

"Yeniden Refah Partisi olarak biz Mısır ve Suriye ile temasların devam etmesini istiyor ve bu yöndeki adımları gecikmiş olmakla birlikte, gerekli adımlar olarak görüyoruz. Türkiye Suriye meselesinde ilk düğmeyi yanlış ilikledi. ABD politikalarının peşine takılmanın bedeli de maalesef ağır oldu. Milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden yurdundan oldu, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz öldü, sakat, öksüz, yetim kaldı, bütün bir Suriye yerle bir oldu ve işin en sonunda hiçbir şey de elde edilemedi, bilakis büyük kayıplara uğradık. Bugün Esad koltuğunda oturmaya devam ediyor, topraklarının tamamına yakını geri aldı. D-8 ülkelerinden Mısır ile ilişkilerde de duygusal davranıldı, bu yüzden hem diplomatik alanda, hem de ekonomik olarak büyük kayıplara uğramamıza sebep olundu. Türkiye, trilyon dolarlık petrol ve doğalgaz rezervine sahip Doğu Akdeniz’de, Mısır ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı yalnızlaştırıldı. Mısır, Türkiye yerine Yunanistan ve Rum Kesimi ile yakınlaştı. Hem Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımında hem de Mavi Vatan iddiamızda yara aldık. Şimdi burada bir kez daha diyoruz ki zararın neresinden dönülürse kârdır. Mısır ve Suriye yönetimleri ile ülkemizin çıkarları doğrultusunda makul temaslar kurulmasının doğru olacağını ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi bugüne kadar olduğu gibi her milli meselede, atılacak müspet adımları destek vermeye, menfi adımlara ise karşı çıkmaya devam edecektir."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi sorusuna yanıt: Mısır ile ilişkileri inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz