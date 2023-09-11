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Yandaş Fatih Portakal CHP'li delegelere seslendi: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, "Daha önce de hiç aday olmadım, örgüt aday gösterdi. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'li delegelere çağrı yapan Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:56 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Portakal - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Portakal - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söyledi.
"Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem."
diyen Kılıçdaroğlu,
"Örgüt aday gösterirse aday olurum."
ifadelerini kullandı.


Yandaş Fatih Portakal CHP'li delegelere seslendi: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, adaylığa yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'li delegelere çağrı yapan Portakal,
"Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok"
diye konuştu.

Portakal: Ben Özgür Özel'in umudun peşinden gideceğim

Kılıçdaroğlu yerine CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i işaret eden Portakal,
"Bakın kendisi istemiyor çok güzel, dediğini yapın. Özgür Özel var ben adayım diyor. Yeninin peşinden gidin arkadaş, umut olun. Ben umudun peşinden gideceğim"
dedi.




#Fatih Portakal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özgür Özel
37 dakika önce
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