Fatih Portakal Fox TV'den istifa etmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Doydum, bıraktım

Fox TV'den istifasıyla gündeme oturan gazeteci Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılma süreci ve emekli olmasına ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında YouTube kanalından açıklamalarda bulundu. Tükenmişlik sendromu yaşadığına ilişkin iddialar hakkında konuşan Portakal, "FOX'a gerekçe olarak bunu sunduğum, 'Artık ben tükendim, artık yapamıyorum ve ben gitmek istiyorum' dedim. 53 yaşında enerjisi hala olan bir insanım. Şunu söyleyebilirim bir doygunluk vardı. Şöyle bir doygunluk vardı. Reytingleriniz güzel geliyor, siz mutlusunuz, ekibiniz mutlu, müdür pozisyonunda olan kişi mutlu, kanal yönetimi mutlu. Herkes mutlu, sıkıntının olmadığı bir ortamda siz yol alıyorsunuz ama bir doygunluk noktasına ulaşmışsınız. Neden? Çünkü sizi rahatsız eden veya size rakip olabilecek bir kanal yok. Bir haber bülteni de yok. O yüzden bu bir tükenmişlik değil ama doygunluk vardı." dedi.

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"Tutarlı bir senaryo değil"

Portakal, "Şirkette, haber müdürlüğümü yapan arkadaşlarımın, haber genel yayın yönetmenimin veya genel müdürümün bir endişesi yok muydu? Onların da endişesi vardı. Çünkü korkusuz bir insan yoktur ama "Korkup kaçtı" çok da tutarlı bir senaryo değil. Çünkü ben Türkiye'nin en sert dönemlerinde de haber sundum. Yani korkup kaçma gibi bir düşüncem olmadı." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:31 Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına 5 milyonluk yatından cevap verdi: Tatile çıkıyorum Televizyon kanalı ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Sunucu Fatih Portakal, iddialara yatından cevap verdi: 'Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Assos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım' dedi. BiP'te paylaş

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Portakal, "İktidar partisi bana 10 milyon dolar teklif etmiş ve ben de böyle ayrılmayı kabul etmişim. Bu benim duyduğum enteresan senaryolardan biriydi." dedi.



