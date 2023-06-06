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Fatih Portakal isyan bayrağını çekti: Size bir daha size oy yok

CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor. Daha önce çoğu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran yandaş gazeteci Fatih Portakal, CHP'yi bir daha desteklemeyeceğini söyledi.

09:40 . 6/06/2023 Salı
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Portakal, bundan sonra CHP'ye destek vermeyeceğini söyledi.

Portakal, bundan sonra CHP'ye destek vermeyeceğini söyledi.

Türkiye'de tarihi seçimin yankıları sürüyor. İktidar yeni dönem için hazırlıklarına başlarken muhalefette gerilim günden güne büyüyor.

Büyük bir hezimet yaşayan ana muhalefet CHP'de sular durulmuyor. CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor.

İstifa çağrıları sürüyor

Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti. Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıkarken, MYK'nın yeni üyeleri de belli oldu. Daha önce çoğu kez Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haberde yaptığı açıklamalarında CHP'ye sitem etti.


'CHP'nin başında oturacaksın diye mi bir daha destekleyeceğim, hayır!'

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini açıklayan Portakal şu ifadeleri kullandı: "Kusura bakmayın bu insanlar sizin peşinizden neden gitsin?! Ben sizin peşinizden neden gideyim arkadaş.. Siz yenilmişsiniz bir kere. CHP'nin başında oturacaksın diye mi ben sizi bir daha destekleyeyim. Hayır! Oyum değerli, yok size oy. Değişim şart ama o değişim CHP'ye çok fazla uğramayacak gibi."



#Fatih Portakal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
21 dakika önce
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