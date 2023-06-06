Fatih Portakal isyan bayrağını çekti: Size bir daha size oy yok

Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti. Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıkarken, MYK'nın yeni üyeleri de belli oldu. Daha önce çoğu kez Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haberde yaptığı açıklamalarında CHP'ye sitem etti.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini açıklayan Portakal şu ifadeleri kullandı: "Kusura bakmayın bu insanlar sizin peşinizden neden gitsin?! Ben sizin peşinizden neden gideyim arkadaş.. Siz yenilmişsiniz bir kere. CHP'nin başında oturacaksın diye mi ben sizi bir daha destekleyeyim. Hayır! Oyum değerli, yok size oy. Değişim şart ama o değişim CHP'ye çok fazla uğramayacak gibi."