Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'bizi kandırdınız' tepkisi: İstisnasız hepsi yalan

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı. Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında hedef tahtasına kondu. Görevinden istifa etmediği için partililer tarafından hedef gösterilen CHP lideri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ortaya çıkan ve bakanlık dağıttığı 'gizli' protokol sonrasında ittifak ortakları tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı.

"Görüyorsunuz... Yazık, iyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Değişime o kadar inanmışız ki, o kadar değişimin peşinden gitmişiz ki, yapılan kalp işaretleri ev ziyaretleri... O fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki herhalde dedim siyasette bir şey değişiyor. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan. Kazanmak için uygulanan bir senaryo."