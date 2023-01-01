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Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'bizi kandırdınız' tepkisi: İstisnasız hepsi yalan

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi. Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Kalp işaretleri, ev ziyaretlerini görünce siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" diye konuştu. Portakal, muhalefetin seçimleri kazanmak için senaryo uyguladığını da ifade etti.

Hüseyin Berk
20:06 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Portakal, muhalefet temsilcilerinin 'kalp işareti yaparak' kendilerini kandırdığını söyledi.

Fatih Portakal, muhalefet temsilcilerinin 'kalp işareti yaparak' kendilerini kandırdığını söyledi.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı. Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında hedef tahtasına kondu. Görevinden istifa etmediği için partililer tarafından hedef gösterilen CHP lideri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ortaya çıkan ve bakanlık dağıttığı 'gizli' protokol sonrasında ittifak ortakları tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı.

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi

İYİ Parti kanadı, 2024'te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gideceğini duyurduktan sonra iki parti arasında ipler iyice gerildi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın geride kalan gün yaptığı
"Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik."
şeklindeki açıklama CHP'yi bir hayli kızdırdı. Canan Kaftancıoğlu, Yılmaz'ı hedef alarak,
"Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."
dedi.

Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'bizi kandırdınız' tepkisi: İstisnasız hepsi yalan

İkili arasındaki tartışmanın haberini Sözcü TV'de aktaran CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi.



Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal,
"İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan"
diye konuştu. Portakal, muhalefetin seçimleri kazanmak için senaryo uyguladığını da ifade etti.
Portakal tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Görüyorsunuz... Yazık, iyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Değişime o kadar inanmışız ki, o kadar değişimin peşinden gitmişiz ki, yapılan kalp işaretleri ev ziyaretleri... O fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki herhalde dedim siyasette bir şey değişiyor. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan. Kazanmak için uygulanan bir senaryo."





#Fatih Portakal
#CHP
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
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