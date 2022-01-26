İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş, tepkileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu kendisini, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek savunmuştu.

Eski Fox TV sunucusu Fatih Portakal söz konusu gelişmeleri kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı video ile değerlendirdi.

"ANORMAL BİR DURUM"

Yaşananlara ilk başta kendisinin de inanmadığını ifade eden Portakal, "O en yoğun günde böyle bir görüşme yapılamaması lazımdı. İmamoğlu'nun o gün açıklama yapması lazımdı. CHP'liler İmamoğlu'nu AK Parti'lilere karşı 'Yine yalan söylüyorsunuz' diyerek savundu. Ben normal karşılamıyorum. Anormal bir günden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:00 Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İngiliz Büyükelçi ile üç saatlik bir görüşme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Anormal bir günde yapılan görüşmenin hiç de normal olmadığını vurgulayan Portakal, 'Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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"EKİBİNİZ MÜCADELE EDERKEN YEMEĞE GİTME HAKKINIZ YOK"

Sözlerinin devamında, İmamoğlu'nun açıklamayı tam iki gün sonra yapmak zorunda kaldığını söyleyen Portakal, "O gün İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Bir saat dediler sonradan öğrendik ki üç saat sürmüş. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bu fotoğraf karesinin de ortaya düşmesini sağlamazdınız." dedi.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNU NASIL DÜŞÜNEMEZ YA"

Yaşananların bir özrü olmadığını söyleyen Portakal, "Ekibiniz karla mücadele ederken buna hakkınız yok. Bunun bir özrü de yok, gerekçe de uyduramazsınız. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez ya?" diye konuştu.

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