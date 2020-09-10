Fatih Portakal’dan ‘FOX TV’yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına’ yanıt: Satılık değilim

FOX TV Ana Haber bülteni sunuculuğunu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal için çalışma arkadaşları ve kanalın yöneticileri bir veda töreni düzenledi. Veda töreninde eski mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.

İddilara Twitter'dan yanıt verdi

Soru üzerine kahkaha atan sunucu, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi 10 milyon almışım.. Bunu bile söylediler" diyerek tepki gösterdi. Ardından iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Portakal, "Okuyacağınız haberi görünce aklıma geldi. Bundan böyle her akşam etiket paylasıcam. İlki gelsin #satılikdeğilim" ifadelerini kullandı.

En acayip senaryo da buydu! #satılikdeğilim bu aksamın tabelası. https://t.co/yuATw6v2K5 — fatih portakal (@fatihportakal) September 9, 2020

OYNAT 00:31 Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına 5 milyonluk yatından cevap verdi: Tatile çıkıyorum Televizyon kanalı ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Sunucu Fatih Portakal, iddialara yatından cevap verdi: 'Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Assos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım' dedi. BiP'te paylaş

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HAYAT Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi

"İstifa kararını kendim verdim"

Portakal geçtiğimiz ay FOX TV'den istifa ettiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak da, “10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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OYNAT 01:02 Fatih Portakal dün söylediği yalanı düzeltti: Kusura bakmayın Fahrettin Bey FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili söylediği yalanı bir gün sonra itiraf etti. Altun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazetecilerin soru sormamasını istediği yalanını söyledikten bir gün sonra Portakal, 'Kusura bakmayın Fahrettin Bey' ifadeleriyle özür diledi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:07 Fatih Portakal yine devleti suçladı Fox Tv Ana Haber spikeri Fatih Portakal, şehitler üzerinden hükümeti suçladı. Sunumunda PKK terör örgütünden bahsetmeyen Portakal, tek sorumlu olan yapının hükümet olduğunu işaret etti.





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