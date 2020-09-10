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Gündem Fatih Portakaldan FOX TVyi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına yanıt Satılık değilim
POLİTİKA

Fatih Portakal’dan ‘FOX TV’yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına’ yanıt: Satılık değilim

FOX TV Ana Haber sunuculuğunu 10 yıl sonra istifa ederek bırakan Fatih Portakal için veda gecesi düzenlendi. Etkinliğin sonunda meslektaşları Portakal'a koltuğunu bırakmak için 10 milyon dolar aldığı şeklinde çıkan iddialar soruldu. O sorulara sosyal medya hesabından yanıt veren sunucu "Satılık değilim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Portakal
Fatih Portakal

FOX TV Ana Haber bülteni sunuculuğunu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal için çalışma arkadaşları ve kanalın yöneticileri bir veda töreni düzenledi. Veda töreninde eski mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.

İddilara Twitter'dan yanıt verdi

Soru üzerine kahkaha atan sunucu, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi 10 milyon almışım.. Bunu bile söylediler" diyerek tepki gösterdi. Ardından iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Portakal, "Okuyacağınız haberi görünce aklıma geldi. Bundan böyle her akşam etiket paylasıcam. İlki gelsin #satılikdeğilim" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına 5 milyonluk yatından cevap verdi: Tatile çıkıyorum
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Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına 5 milyonluk yatından cevap verdi: Tatile çıkıyorum
Televizyon kanalı ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Sunucu Fatih Portakal, iddialara yatından cevap verdi: 'Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Assos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım' dedi.

Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi
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Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi

"İstifa kararını kendim verdim"

Portakal geçtiğimiz ay FOX TV'den istifa ettiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak da, “10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal dün söylediği yalanı düzeltti: Kusura bakmayın Fahrettin Bey
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Fatih Portakal dün söylediği yalanı düzeltti: Kusura bakmayın Fahrettin Bey
FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili söylediği yalanı bir gün sonra itiraf etti. Altun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazetecilerin soru sormamasını istediği yalanını söyledikten bir gün sonra Portakal, 'Kusura bakmayın Fahrettin Bey' ifadeleriyle özür diledi.

Fatih Portakal yine devleti suçladı
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Fatih Portakal yine devleti suçladı
Fox Tv Ana Haber spikeri Fatih Portakal, şehitler üzerinden hükümeti suçladı. Sunumunda PKK terör örgütünden bahsetmeyen Portakal, tek sorumlu olan yapının hükümet olduğunu işaret etti.


Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
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Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymelerini hazmedemedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanlehine sevgi gösterilerinde bulunuldu. Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından Filistinlilerin fes giymesinden duyuğu hazımsızlığı "Biz fes giymiyoruz oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk" sözleriyle dile getirdi.


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