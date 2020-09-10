Fatih Portakal’dan ‘FOX TV’yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına’ yanıt: Satılık değilim
FOX TV Ana Haber sunuculuğunu 10 yıl sonra istifa ederek bırakan Fatih Portakal için veda gecesi düzenlendi. Etkinliğin sonunda meslektaşları Portakal'a koltuğunu bırakmak için 10 milyon dolar aldığı şeklinde çıkan iddialar soruldu. O sorulara sosyal medya hesabından yanıt veren sunucu "Satılık değilim" ifadelerini kullandı.
FOX TV Ana Haber bülteni sunuculuğunu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal için çalışma arkadaşları ve kanalın yöneticileri bir veda töreni düzenledi. Veda töreninde eski mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.
İddilara Twitter'dan yanıt verdi
Soru üzerine kahkaha atan sunucu, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi 10 milyon almışım.. Bunu bile söylediler" diyerek tepki gösterdi. Ardından iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Portakal, "Okuyacağınız haberi görünce aklıma geldi. Bundan böyle her akşam etiket paylasıcam. İlki gelsin #satılikdeğilim" ifadelerini kullandı.
Portakal geçtiğimiz ay FOX TV'den istifa ettiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak da, “10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim” ifadelerini kullanmıştı.