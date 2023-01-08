Fatih'te araca aldığı üç yolcu tarafından darbedilen taksici öldü.

Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı. Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından darbedildi.

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

KÜFÜRLÜ KONUŞMALARI SONRASI İNDİRMEK İSTEMİŞ

İstanbul Taksiciler Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi şoförü Altun'un yolcuları Tarlabaşı'ndan aldığını belirtti.

Aracın Çapa'ya geldiği sırada alkollü olduğu öne sürülen yolcuların küfürlü konuşmaları üzerine şoför tarafından uyarıldığını ifade eden Aksu, "Uyarı üzerine bu üç kişi şoför Aydın Altun'u darbetmeye başlıyor. Araç durduğunda inip tekrar darbedip kaçıyorlar. Olay yerine gelen polis Altun'u hastaneye götürüyor. Hastanede de vefat ediyor. Maalesef alkollü ve uyuşturucu kullanan, sorunlu insanları araca almazsanız sizi belediyeye şikayet edip cezaya maruz kalıyorsunuz. Aldığınızda ise can güvenliğiniz olmuyor." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 18 Taksim Meydanı, İstanbulda taksicilere yönelik en çok denetim yapılan yer. Neredeyse her gün yapılan denetimlerde taksicilere cezalar yağıyor. Geçtiğimiz gün trafik polisleri, Müşteri seçen, kural ihlali yapan ve usule uygun olmayan araçlara idari para cezası kesti, birçok taksi ise trafikten men edildi. Taksim civarındaki otoparklar trafikten men edilen taksilerle doldu. Aynı yerde bir kaç gün sonra Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu ve yönetim kurulu üyeleri denetime çıktı. Taksim Meydanında saat 15.00te başlayan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Toplamda 28 taksi şoförünün ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Denetimle ilgili konuşan Eyüp Aksu, taksicilerin kurallara uygun şekilde davrandığını ve bütün yolcuları aldığını belirtti. Aksu, ayrıca emniyet ve belediyelerle ortak denetim yapmaya hazır olduklarını da ifade etti. Aksu, denetim öncesinde yaptığı açıklamada, Günün bazı saatlerinde, turistin yoğun olduğu, taksi yolcusu sayısının yüksek olduğu yerlerde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak denetim yapıyoruz. Tabi yaptırım ve denetim yetkimiz olmamasına rağmen yapıyoruz. Burada yolcu seçme, taksimetre açmama, şoför davranışlarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Evrakları ve taksi çalıştırma ruhsatını da denetliyoruz. Rapor tutuyoruz, emniyetimiz ve belediyemiz ile raporu paylaşıyoruz dedi. Denetimlerin Oda Başkanı tarafından yapılmaması gerektiğini söyleyen taksi şoförü Fehmi Tanoğlu, Müşteri gelecekti, gelmedi. Yoldan dönüyorum. Denetimi denetim görevi olanlar yapsın, oda başkanının işi bu değil dedi. Bir diğer taksi şoförü Tolga Göray ise Aksuyu görünce çalışma saatlerinden yakındı. Göray, Çalışma saatlerimiz saat 19.00-20.00yi buluyor. Acıkıyoruz, tuvalete gidemiyoruz. Aplikasyona gidiyoruz, polis çeviriyor. Aplikasyon sistem dışı diyor, aracımızı bağlıyor. Denetim sırasında yanlarına taksicilerden bir kişi almaları gerek. Biz ne yapacağız. Herkes mi suçlu ifadelerini kullandı. Kadın taksi şoförü Havva Aydın Sancaktutan ise iki aydır lüks taksi şoförlüğü yaptığını belirterek, Ben oğlum için taksicilik düşündüm ama onun zamanı olmadığı için ben başladım. Çok keyif alıyorum. İnsanların yargısız infaz yapmasına rağmen hazırım diye konuştu. Aksu denetim sonrasında yaptığı açıklamada ise, Hem burada durup uzaktan takip yaptık. Yolcu alıyorlar mı, gidiyorlar mı diye. Hem de yolcu gibi davrandık. Hiçbir taksi nereye gidiyorsunuz diye sormadı. Hiç sormadan yolcularını aldılar. Sol şeridi seçmediler, taksimetreleri açıktı. Denetimlerde, resmi anlamda bütün evrakların tam olduğunu da gördük şeklinde konuştu. Taksicilerin en fazla ceza yediği yer: Oda Başkanı denetime çıktı Taksiciler Odası Başkanı, taksicilerin en çok şikayet edildiği ve ceza yediği Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Eyüp Aksu 28 taksiyi denetlediklerini, olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

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