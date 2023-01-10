Gündem Fatihte taksiciyi döverek öldüren iki travesti tutuklandı
İSTANBUL

Fatih'te taksiciyi döverek öldüren iki travesti tutuklandı

Fatih’te takside kavga eden üç travestiyi uyaran ve aracından indirmek isteyen taksi şoförü dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fatihte taksiciyi döverek öldüren iki travesti tutuklandı
Öldürülen taksi şoförü Aydın Altun.

Fatih'te taksi şoförü Aydın Altun'un (52) ölümüne ilişkin gözaltındaki M.A, F.G. ve E.N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.A. ve F.G, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer şüpheli E.N.G'nin ise "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakılmasını istedi.

  • Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan şüpheliler M.A. ve F. G. ifadelerinin ardından tutuklanırken, E.N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Fatih'te dün taksideki sarhoş oldukları belirtilen travestiler arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da müdahil olmuştu.

Taksici, travestileri aracından indirmek isterken darbedilmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.

Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.

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