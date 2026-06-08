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Fatih'te tramvay hattında kaza: Raylara düşen çocuk kurtarılmadı

Fatih'te tramvay hattında kaza: Raylara düşen çocuk kurtarılmadı

21:368/06/2026, Pazartesi
IHA
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Fatih’te tramvayın altında kalarak ölen çocuğun cenazesi adli tıbba kaldırıldı
Fatih’te tramvayın altında kalarak ölen çocuğun cenazesi adli tıbba kaldırıldı

Fatih’te T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay durağa yaklaştığı sırada raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih’te T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay durağa geldiği sırada 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenen Muhammed M.M., vücut bütünlüğü bozularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla tramvay altında sıkışan çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammed M.M’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.


Kaza nedeniyle tramvay hattında aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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