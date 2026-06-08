Sarıyer’de feci olay: İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Olay, Poligon Mahallesi-Kabataş hattında sefer yapan 58A numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste ayakta seyahat eden Ender Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliçin’e ilk müdahaleyi yaptı. Omuriliğinden ağır yaralandığı belirlenen Eliçin, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eliçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.