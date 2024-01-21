|
Gündem

Fay hattı haritasına göre Türkiye'nin şanslı ilçesi: Deprem ivmesi sıfıra yakın

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin zemininin çok sağlam olduğuna vurgu yaparak, "Eskişehir'de deprem açısından şanslı ilçelerden bir tanesi Sivrihisar'dır" ifadesini kullandı.

15:47 - 21/01/2024 Pazar
Diğer
Sivrihisar
Sivrihisar
Eskişehir'de yaşayan Jeoloji Mühendisi
Prof. Dr. Can Ayday
, düzenlenen yeni deprem haritası üzerinde Eskişehir'in konumunu değerlendirdi. Kentin 14 ilçesi arasında depremin en olası olan ve en sağlam zemine sahip ilçeler hakkında konuştu. Kentin batısında bulunan İnönü ilçesinin Eskişehir fay zonu üzerinde olduğu için oldukça tehlikeli bir konuma sahip olduğunu belirten Ayday, Eskişehir'in en sağlam zeminine sahip ilçesinin ise Sivrihisar olduğunu söyledi. Can Ayday Sivrihisar'ın granodiyorit gibi sağlam bir kayanın da üzerine kurulduğu söyledi.


“Deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında”


Eskişehir'in ilçeleri arasında en az ve çok deprem riski bulunan yerler hakkında Prof. Dr. Can Ayday, “Eskişehir'in ilçeleri var, yanılmıyorsam 14 tane ilçesi var. Eskişehir'in bu ilçelerden konumlarını itibariyle bazıları deprem açısından çok riskli, bazıları orta riskli, bazıları az riskli. İnönü ilçesi riskli bir yerde, çünkü Eskişehir fay zonunun tam üzerinde kalıyor. Eskişehir riskli yerleşim yeri yani Tepebaşı olsun Odunpazarı ilçesi olsun. Gidelim diğer ilçelere bazı ilçelerde daha az riskli yerler.



Bunlardan hangisi? Evet, Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında. Günyüzü hemen biliyorsunuz Sivrihisar'ın doğusunda bir ilçemiz. Yani oralarda aktif fay yok ama maalesef oralarda aktif fay yok da illa ki aktif faya yakın olacak diye de bir şey yok. Mesela hemen söyleyeyim, Sivrihisar'ın güneyinden alüvyon başlar. Alüvyon dediğimiz böyle ince taneli kum, kil, silt, çimentolanmamış malzeme. Bu malzemenin olduğu yerler de bizim açımızdan riskli. Ben orada bir çalışma yapmıştım. Bir de oralarda yer altı suyu seviyesi de çok yüksek. Sivrihisar'ın güneyinde Çiftelere veya şeye doğru Afyonkarahisar'a doğru giderken oralarda hem bu şekilde zemin kötü. Bir de yeraltı su seviyesi yüzeye yakın. Bu tür yerlerde deprem açısından da tehlikeli ”dedi.



Sivrihisar'ın Eskişehir'de deprem açsından en şanslı ilçe olduğu belirten Ayday şöyle devam etti:


“Bir de Sivrihisar granit, granodiyorit gibi sağlam bir kayanın da üzerinde bulunuyor. Gerçekten de Eskişehir'de şanslı ilçelerden bir tanesi Sivrihisar'dır. Eğer depremin gelen ivmesi yüksekse deprem o kadar fazla zarar verir. Depremin ivmesi az ise o zeminde daha az zarar. Sivrihisar civarındaki olma olasılığı olan depremin zeminde oluşturacağı ivme sıfır ikinin altında.”




#Eskişehir
#Sivrihisar
#deprem
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak