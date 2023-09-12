Feci kazada can verdi: Otomobil elektrik direğine

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında 'yolsuzluk' kavgası çıkmıştı. Atay'ın asfalt ihalesinde 32 milyonluk yolsuzluk yaptığını öne sürdüğü Çerçioğlu, "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz" demişti. Atay, yaşanan tartışmaların ardından CHP'den istifa edeceğini duyurdu.