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Feci kazada can verdi: Otomobil elektrik direğine

Aydın'ın Nazilli ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sedef Aydın (32) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

09:29 . 12/09/2023 Salı
DHA
Aydın

Aydın

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23) Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Aydın
#Nazilli
#kaza
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