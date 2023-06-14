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Fethi Sekin'in kanı yerde kalmadı: Saldırının talimatını veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

10:01 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının sorumlusu öldürüldü.

Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının sorumlusu öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis memuru Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can'ın şehit olduğu 2017'deki İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiği belirlenen "Alişer Çiya" kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç, MİT tarafından takibe alındı.


Söz konusu saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan teröristin, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Terörist Karasaç, MİT'ın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisizleştirildi.


Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine katılan terörist Abdulkahar Karasaç'ın yurt içine yönelik maket uçak ve dron saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu bildirildi.





İzmirli taraftarlar "Fethi Sekin" maskesi taktı
İzmirli taraftarlar "Fethi Sekin" maskesi taktı

TFF 1. Lig'de Göztepe ile Denizlispor arasında oynanan müsabakada taraftarlar, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in maskelerini taktı. TFF 1. Lig'de Göztepe ile Denizlispor arasında oynanan müsabakada taraftarlar, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in maskelerini taktı.Doğanlar Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Bornova Belediyesi tarafından dağıtılan şehit polis Fethi Sekin'in maskelerini takan seyirciler, terör aleyhine birlikte slogan attı.Statta, üzerinde Fethi Sekin'in fotoğrafı bulunan ''Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için'' ve "Burası İzmir, ne Hasan Tahsinler, ne de Fethi Sekinler biter" yazılı pankartlar asıldı.Müsabakayı Sekin'in 3 çocuğundan biri olan Zeynep Dila da takip etti.

#Fethi Sekin
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#PKK
#Irak
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