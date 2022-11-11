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POLİTİKA

FETÖ davasında eski vali Harput'a istenen ceza belli oldu

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanık için sanığın, 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Haber Merkezi Diğer DHA
FETÖ davasında eski vali Harputa istenen ceza belli oldu
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen eski vali Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar verdi. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetti.

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Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onadı, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu için usulen bozdu.

İstinaf mahkemesince sanıklara yönelik verilen bazı kararların Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen davanın duruşmasına, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Duruşmada, haklarındaki belge ve ihbarlara ilişkin sanıklara söz verildi. Sanıklar suçlamaları reddetti.

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SAVCI SANIKLAR HAKKINDA CEZA TALEP ETTİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Şahabettin Harput'un da yer aldığı 37 sanık için 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. İddia makamı, sanıklar için takdir indirimi uygulanmasını da istedi. Taleplerini yineleyen sanık ve avukatları, esasa ilişkin savunma yapabilmek için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, firari 2 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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