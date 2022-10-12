FETÖ ile tetikçiler arasındaki irtibatı sağladı: Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında iddianamenin yazım aşamasına geçti. FETÖ’cü bir polisin, “Hablemitoğlu’nun çağrı kayıt detaylarının GSM şirketlerinden istendiğine” dair yazışmasını delil sayarak zamanaşımına az bir süre kala dosyayı raftan indiren savcılık, eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarttı. MİT tarafından 27 Ocak’ta Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta tutuklandı.

Necip Hablemitoğlu

Şüphelinin beyanları doğrultusunda harekete geçen savcılık, 8 Haziran’da emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

AZMETTİRİCİ GÜLEN

Emek, Mumcuoğlu, Kamil Metin ve Memiş Aytekin tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, Göktaş’ın ise firar ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce “FETÖ üyeliği” ve “casusluk” suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Altaylı’nın, FETÖ’nün tepe yöneticisi ve Hablemitoğlu suikastının “azmettiricisi” Mustafa Özcan ile irtibatı belirlendi.

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Mustafa Özcan

Tespitlere göre Hablemitoğlu’nu öldüren “suç örgütü” ile FETÖ arasındaki bağlantıyı ise firari Göktaş sağladı. Bu kapsamda Mustafa Özcan ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen, “azmettirici” sıfatıyla suikast soruşturmasının şüphelileri arasında gösterildi.

GÜNDEM Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı