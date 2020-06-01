FETÖ dosyası TVNET’te açıldı: 2007’deki cinayet ve kumpaslar yeniden tezgahlanıyor

Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında gün yüzüne çıktı. Örgütün büyüklüğü ve tarihsel arka planı gibi kritik başlıklar TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı.

Karlov suikastı provaydı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener, 2007 yılında Türkiye’yi çıkmaza sokmak isteyen FETÖ’nün işlediği Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığına dikkat çekti. Şener, geçtiğimiz hafta Üsküdar Kuzguncuk’taki kiliseye gerçekleştirilen saldırı ve Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehditleri ile Türkiye’de ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Nedim Şener, Rus Büyükelçi Karlov suikastını de hatırlatarak, “"Bu bir provaydı bugünlerde bunun aslı meydana gelebilir" dedi.

Soruları çalıp zengin aileleri ikna ettiler

Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer de FETÖ'nün dershaneler yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özer, “Soruları kendi öğrencileri başarılı olsun diye değil, diğer dershanelerden daha iyi olduğunu gösterip zeki ve başarılı aileleri içlerine çekmek amacıyla çaldılar, bir kuluçka merkezi oluşturdular” diye konuştu.

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FETÖ’nün iç karışıklık için çalışmaları var

FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerek “Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var” şeklinde konuştu.

Örgüt aleyhine konuşacak isimleri ihbar edip tutuklattılar

Yeni Şafak’ın Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ise 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten ayrılmak isteyen gençlere kurulan tuzağı anlattı: “15 Temmuz'dan sonra örgütün baskısından kurtuldukları için doğruyu söyleme eğiliminde olanları ilk bunlar (FETÖ) ispiyonladı. İlk bunlar ihbar mektuplarıyla dile getirdiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer bunlara FETÖ'cü yaftasını vurmazsak bunlar gidecek doğruları söyleyecek.”

OYNAT 00:00 Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığını belirten Şener, Üsküdar'da kiliseye gerçekleştirilen saldırı, Hrant Dink Vakfına ölüm tehditleri ve ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:11 Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, 'FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerekir. Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:27 Hüseyin Likoğlu: Örgütten ayrılmak isteyen gençlere FETÖ damgası vurdular Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten ayrılmak isteyen gençlere değinen Hüseyin Likoğlu, '15 Temmuz'dan sonra örgütün baskısından kurtuldukları için doğruyu söyleme eğiliminde olanları ilk bunlar (FETÖ) ispiyonladılar, ilk bunlar ihbar mektuplarıyla dile getirdiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer bunlara FETÖ'cü yaftasını vurmazsak bunlar gidecek doğruları söyleyecek' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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