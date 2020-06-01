Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖ dosyası TVNETte açıldı 2007deki cinayet ve kumpaslar yeniden tezgahlanıyor
İSTANBUL

FETÖ dosyası TVNET’te açıldı: 2007’deki cinayet ve kumpaslar yeniden tezgahlanıyor

TVNET dün akşam tarihi bir FETÖ yayınına imza attı. Uzman gazetecilerin katıldığı yayında FETÖ dosyası açıldı. FETÖ’nün gerçek amacı, önemli kavşakları, CIA’nın örgüte aktardığı paralar, örgütün gerçek kurucularının ele alındığı yayında gazeteci Nedim Şener’in açıklamaları dikkat çekti. Şener, 2007’deki Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığına dikkat çekti. Şener, geçtiğimiz hafta Üsküdar'da kiliseye gerçekleştirilen saldırı, Hrant Dink Vakfına ölüm tehditleri ve ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Yayınlanan FETÖ Özel sayısı ile gündem belirleyen Gerçek Hayat Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer de örgütün dershane yapılanmasını hatırlatarak “Soruları kendi öğrencileri başarılı olsun diye değil, diğer dershanelerden daha iyi olduğunu gösterip zeki ve başarılı aileleri içlerine çekmek amacıyla çaldılar, bir kuluçka merkezi oluşturdular” dedi.


Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ dosyası açıldı: FETÖ'nün bilinmeyenleri TVNET özel yayınında konuşuldu
FETÖ dosyası açıldı: FETÖ'nün bilinmeyenleri TVNET özel yayınında konuşuldu

Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında gün yüzüne çıktı. Örgütün büyüklüğü ve tarihsel arka planı gibi kritik başlıklar TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı.

Karlov suikastı provaydı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener, 2007 yılında Türkiye’yi çıkmaza sokmak isteyen FETÖ’nün işlediği Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığına dikkat çekti. Şener, geçtiğimiz hafta Üsküdar Kuzguncuk’taki kiliseye gerçekleştirilen saldırı ve Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehditleri ile Türkiye’de ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Nedim Şener, Rus Büyükelçi Karlov suikastını de hatırlatarak, “"Bu bir provaydı bugünlerde bunun aslı meydana gelebilir" dedi.

Soruları çalıp zengin aileleri ikna ettiler

Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer de FETÖ'nün dershaneler yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özer, “Soruları kendi öğrencileri başarılı olsun diye değil, diğer dershanelerden daha iyi olduğunu gösterip zeki ve başarılı aileleri içlerine çekmek amacıyla çaldılar, bir kuluçka merkezi oluşturdular” diye konuştu.

FETÖ’nün iç karışıklık için çalışmaları var

FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerek “Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var” şeklinde konuştu.

Örgüt aleyhine konuşacak isimleri ihbar edip tutuklattılar

Yeni Şafak’ın Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ise 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten ayrılmak isteyen gençlere kurulan tuzağı anlattı: “15 Temmuz'dan sonra örgütün baskısından kurtuldukları için doğruyu söyleme eğiliminde olanları ilk bunlar (FETÖ) ispiyonladı. İlk bunlar ihbar mektuplarıyla dile getirdiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer bunlara FETÖ'cü yaftasını vurmazsak bunlar gidecek doğruları söyleyecek.”

Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor
OYNAT 00:00
Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığını belirten Şener, Üsküdar'da kiliseye gerçekleştirilen saldırı, Hrant Dink Vakfına ölüm tehditleri ve ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir
OYNAT 01:11
Ceyhun Bozkurt: FETÖ'yü gladyo yapılanması olarak tanımlamak gerekir
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ceyhun Bozkurt, 'FETÖ'nün tamamen bir gladyo, bir kontrgerilla örgütlenmesi olarak tanımlanması gerekir. Sadece terör tanımına sıkıştırırsak eksik kalır. Çünkü bu yapının istihbarat yapılanması var, terör boyutu var, iç karışıklık için kontrgerilla yürüttüğü çalışmalar var' şeklinde konuştu.

Hüseyin Likoğlu: Örgütten ayrılmak isteyen gençlere FETÖ damgası vurdular
OYNAT 03:27
Hüseyin Likoğlu: Örgütten ayrılmak isteyen gençlere FETÖ damgası vurdular
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten ayrılmak isteyen gençlere değinen Hüseyin Likoğlu, '15 Temmuz'dan sonra örgütün baskısından kurtuldukları için doğruyu söyleme eğiliminde olanları ilk bunlar (FETÖ) ispiyonladılar, ilk bunlar ihbar mektuplarıyla dile getirdiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer bunlara FETÖ'cü yaftasını vurmazsak bunlar gidecek doğruları söyleyecek' şeklinde konuştu.

Kemal Özer: FETÖ zeki ve başarılı aileleri içlerine çekmek amacıyla soruları çaldı
OYNAT 01:21
Kemal Özer: FETÖ zeki ve başarılı aileleri içlerine çekmek amacıyla soruları çaldı
Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer FETÖ'nün dershanelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özer, 'Soruları kendi öğrencileri başarılı olsun diye değil, diğer dershanelerden daha iyi olduğunu gösterip zeki ve başarılı aileleri içlerine çekmek amacıyla çaldılar, bir kuluçka merkezi oluşturdular' dedi.
Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.