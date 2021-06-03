FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu

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Bu okulda her çocuk mutlu ve başarılı

İstanbul Bahçelievler ve Arnavutköy’de kampüsleri bulunan Yeniden Diriliş Kolejleri “Mutlu ve Başarılı Çocuk” iddiası ile dikkatleri üzerine çekiyor. “Hafız Ol, Doktor Ol. Hafız Ol, Mühendis Ol.” sloganlarıyla da adından sıkça söz ettiren ve bu alanda onlarca hafız yetiştirme başarısı gösteren Yeniden Diriliş Kolejleri, her çocuğun başarılı ve mutlu olabileceği eğitim sistemiyle yoluna devam ediyor.