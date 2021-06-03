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FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin avukatı Adnan Şekerin cezası belli oldu​
Arşiv

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Adnan Şeker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamalarını reddeden Şeker, 33 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, yargılamanın son bulmasını istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, suçunun "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında kaldığı gerekçesiyle sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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