Gündem FETÖ elebaşının yakalandığı iddialarına ilişkin Kalından açıklama
ANKARA

FETÖ elebaşının yakalandığı iddialarına ilişkin Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Akit TV'de yayınlanan bir programda Ali Tarakçı'nın, "Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok" dedi.

"FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır"

İbrahim Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kalın açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. 20'ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfı'na devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek. Onların hamisi, koruyucusu kim olursa olsun yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz'da ne ise bugün de aynıdır. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Ne olmuştu?

Akit TV'de yayınlanan bir programda Ali Tarakçı, “Şimdi bomba bir haber vereyim” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın. Bilginin çok net olduğunu söyleyeyim size. Tahmin ediyorum 1-2 saat içinde gündeme düşer. Sabaha doğru Türkiye’ye getiriliyor.

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