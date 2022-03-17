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POLİTİKA

FETÖ firarisi Erkam Tufan'ın yayınına çıkan Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu

Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, firari FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav'ın sosyal medya kanalına bağlanarak Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı. Harekete geçen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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FETÖ firarisi Erkam Tufanın yayınına çıkan Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın yayınına katılarak Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye karşıtı açıklamaları ve faaliyetleriyle bilinen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın kanalına konuştu.

Fincancı Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanlığı’na güvensizlik olduğunu bunun da aşı karşıtlığına neden olduğunu savundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı konuk alan FETÖ'cü Aytav, aşıyla ilgili algı yaratmaya çalıştı. “İnsanlar Çin aşısına güvenmeli mi? Siz Çin aşısı olacak mısınız” sorularına verdiği yanıtta “aşının ülkesi markası olmamalı” diyen Fincancı FETÖ'nün kanalında açıklamalarına devam etti. ''Bütün veriler şeffaflıkla paylaşılsın. Şu an itibariyle ara değerlendirme itibariyle etkili ve güvenli olduğu görülüyor. Dolayısıyla evet ben bu aşıyı da vurdururum elbette.'' dedi.

TERÖRLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, TTB Başkanı Fidancı’nın firari FETÖ’cü Erkam Tufan Aytav’ın yayınladığı programa katılması sebebiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Terör sevici Fincancı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, burada HDP'li Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenlemişti.

Terör örgütü PKK'ya yakın desteğini dile getiren Fincancı, hendek olayları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu'da PKK'lı teröristlere karşı başlattığı hendek operasyonlarına ilişkin sivillerin öldürüldüğünü iddia eden Fincancı, Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.

TTB Başkanı Fincancı: Türkiye Cizre'de sivilleri öldürdü uluslararası mahkemelerde yargılanmalı
OYNAT 00:52
TTB Başkanı Fincancı: Türkiye Cizre'de sivilleri öldürdü uluslararası mahkemelerde yargılanmalı
Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu'da PKK'lı teröristlere karşı başlattığı hendek operasyonlarına ilişkin 'siviller öldürüldü' diyen Fincancı, Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.


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