FETÖ firarisi eski pilot yılbaşı gecesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

15 Temmuz’dan sonra yurt dışına firar etmeye çalışırken yakalanan FETÖ’cülere yenileri eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Aralık 2021’de 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Terörle Mücadele ekipleri, bu şüphelilerden 16’sını yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 5’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgüte dair bildiklerini anlatan şüpheliler, çok sayıda örgüt mensubunu da deşifre etti.

YIL BAŞI GECESİ FİRAR EDECEKTİ

Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Pilot Üsteğmen Yusuf K. ile mahrem imam Salih Ö., yılbaşı gecesi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

REKLAM

Önceki gün soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, örgüt üyesi olmadıklarını iddia etti. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Ardışık arama kaydı bulunan Yusuf K.’ya neden yurt dışına kaçmaya çalıştığı soruldu. Polisin kendisine işkence edeceğini düşündüğü için kaçmaya karar verdiğini savunan şüpheli, “Bir süre yurt dışında kalacaktım. Sonrasında Türkiye’ye dönüp kendimi aklayacaktım” dedi.

Mahremlere baskın: 82 gözaltı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına dün peş peş darbeler vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında “mahrem imam” olduğu tespit edilen 99 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. Ankara merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 55’i gözaltına alındı. Örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına da ikinci dalga operasyonu geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 28 Eylül’de düzenlenen ilk dalgada 21 şüpheli gözaltına alınmış, 13’ü itirafçı olmuş, 8’i adli kontrolle serbest kalmıştı. Dün de aralarında aktif görevde zabıt katibi ve gardiyanların da bulunduğu 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 7 ilde 15’i yakalandı. Konya merkezli operasyonlarda da TSK’daki mahrem yapı içinde faaliyet yürüten 3’ü yazılımcı 11 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM 43 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi için gözaltı kararı var