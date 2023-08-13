FETÖ firarisi hakim kıskıvrak

FETÖ’den 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı’ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen, kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara’da yakalandı. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen’in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.