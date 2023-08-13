FETÖ firarisi hakim kıskıvrak

Necmeddin Özmen.
FETÖ’den 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı’ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen, kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara’da yakalandı. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen’in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.
ÜSTÜNDEN 1.5 MİLYON ÇIKTI
Firari eski Yargıtay tetkik hakimi Özmen’in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan avro, dolar, İsveç Frangı ve altın ele geçirildi. Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.