|
Gündem

FETÖ firarisi hakim kıskıvrak

FETÖ soruşturması kapsamında 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen, yurt dışına kaçma hazırlığında iken Ankara'da yakalandı. ByLock kullanıcısı Özmen’in sürekli kılık ve adres değiştirdiği öğrenildi. Firari hakimin üzerinden sahte kimlik, 1,5 milyon liralık euro, dolar, İsveç Frangı ve altın çıktı.

04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Necmeddin Özmen.

Necmeddin Özmen.

FETÖ’den 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı’ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen, kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara’da yakalandı. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen’in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.

ÜSTÜNDEN 1.5 MİLYON ÇIKTI

Firari eski Yargıtay tetkik hakimi Özmen’in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan avro, dolar, İsveç Frangı ve altın ele geçirildi. Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.



#Operasyon
#FETÖ
#Necmeddin Özmen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya’da korkutan depremler: Yeşilyurt ilçesinde 4.8'lik depremin ardından 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha