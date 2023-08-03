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FETÖ hükümlüsü ihraç edilmiş emniyet müdürü yakalandı

Hatay'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu sebebiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, mesleğinden ihraç edilmiş emniyet müdürü, Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

18:33 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Gözaltına alınan hükümlü ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gözaltına alınan hükümlü ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesindeki adreste olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.


#Hatay
#ihraç emniyet müdürü
#FETÖ
#hükümlü
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