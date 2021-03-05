​FETÖ ile suçlayıp istifa etti

İYİ Parti’deki FETÖ iddialarını gündeme getirdiği için ihraç edilen ve mahkeme kararıyla dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa etti. İstifasını TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile açıklayan Özdağ, Genel Başkan Merak Akşener’e ağır suçlamalar yöneltti. İYİ Parti’nin 2’nci Olağan Kongresi’nde Türk milliyetçilerinin tasfiye edildiğini belirten Özdağ, “Türk milliyetçilerinin yerine getirilen ise 30 Ağustos’u Türkiyelilerin bayramı olarak kabul eden FETÖ’cü zihniyettir” diye konuştu. Özdağ, partideki İYİ Parti’deki FETÖ’cü sızmanın hala devam ettiğine de dikkati çekti.

ONURUNUZU SATTINIZ

“İYİ Parti, CHP’nin uydu partisi haline gelmiştir” diyen Özdağ, “Bunu söyleyince bazı İYİ Parti yöneticileri kızıyor. Bana kızacağınıza cesaretiniz varsa İYİ Parti’nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Ama kızamazsınız çünkü belediyelerden gelen çantalara, ihalelere ve işler karşılığında İYİ Parti’nin onurunu sattınız” diye konuştu.

OYNAT 03:25 İYİ Parti'den istifa eden Özdağ: Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar bu mu hedef Bugün yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında partisinin CHP'nin uydusu ve çırağı haline geldiğini ifade etti. Özdağ, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bakanlık vadettiği isimleri yerel seçimlerin ardından CHP'nin ilçe belediyesinde meclis üyesi olmasını istemediğini belirtip, “Genel başkan yardımcılarının CHP'li belediyelerde genel müdür olmasını istemiyorum. Böyle yaparsanız CHP kendisini patron olarak görür, İBB Başkanı üstüne vazifeymiş gibi İYİ Parti'nin iç işlerine karışır” dedi. BiP'te paylaş

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ÇOK RAHAT DAVRANIYOR!

Özdağ, şöyle devam etti: “İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. İYİ Parti’deki yakın çevresinde Kazakistan’daki FETÖ’cü kuruluş Kazakistan Türk İşadamları Derneği KATİAD ile ilişkili görevliler mevcuttur. Bu kişiler Meral Akşener’i değil, Buğra Kavuncu’yu lider olarak kabul etmektedir. İYİ Parti Rize İl Başkanı hakkında gizlilik kararı olan bir FETÖ soruşturması olduğunu açıklayan İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk görevinden alınmıştır. İYİ Parti’yi kurarken FETÖ karşıtlığı bütün Türk kamuoyu tarafından bilinen isimleri kendisine kalkan yapan Akşener artık FETÖ iltisaklılar ile yol yürüme konusunda çok rahat davranmaktadır.”

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GÜNDEM Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam

HDP İLE AYNI MASAYA OTURANLAR

“FETÖ’cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan, 30 Ağustos’u Türkiyelilerin bayramı diye kutlayan kriptolar ile, HDP ile aynı masaya oturup Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlar ile, HDP’yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp, HDP’nin kapatılmasına karşı çıkanlar ile, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenler ile, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini aldatanlar ile aynı partide bulunmam mümkün değildir.”

GÜNDEM Özdağ'ın istifa konuşmasındaki sert sözlerine İYİ Partililerden tepkiler

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YENİ PARTİ KURACAK

Kars’ta aday çıkarmama isteğinin kabul görmediğini söyleyen Özdağ, “Kars’ın nasıl HDP’ye teslim edildiğinin kayıtları ve daha ötesi devlet arşivinde bulunuyor” ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ, basın toplantısı yaparken yanında İYİ Parti’den istifa eden İsmail Koncuk da vardı. Özdağ, Koncuk ile birlikte yeni parti kuracaklarını açıkladı.

‘Gözü kapalı’ krizi çıktı

HDP’lilerin fezlekeleri için partisinin kullanacağı oyun rengi için net konuşmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e parti içerisinde tepki büyüyor. Grup toplantısında “Milletin derdi konuşulmasın” diye önlerine getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmayacaklarını belirten Akşener, “Merak ediyorlarmış. İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net” demişti.

Yavuz Ağıralioğlu

Daha önce fezlekelere parti olarak “evet” oyu vereceklerini açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise bu açıklamaların ardından katıldığı bir programda Akşener’e yanıt verdi. Ağıralioğlu, “Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim” dedi. Ağıralioğlu bu konuşmasını Twitter’da sabitlenmiş tweetlere ekledi.