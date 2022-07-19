Gündem FETÖ imamı Özgür Kayanın itirafı Türkiye sorumlusu abimiz o gün En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı? diye bana sordu
POLİTİKA

FETÖ imamı Özgür Kaya'nın itirafı: Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu

FETÖ'nün mahrem imamı Özgür Kaya, diğer mahrem imamlar Salim Zeybek ve Erkan Irmak ile yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulundu. Kaya “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ imamı Özgür Kayanın itirafı: Türkiye sorumlusu abimiz o gün En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı? diye bana sordu
FETÖ'nün mahrem imamları.

FETÖ yapılanmasının mahrem imamları 15 Temmuz darbe girişimine yönelik itiraflarında bulunmaya devam ediyor.

  • Özgür Kaya isimli mahrem imam, “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı” açıklamasında bulundu.

Mahrem birimlerin online kullandığı uygulama üzerinden kendisine ulaşıldığını söyleyen Kaya, ''Bulunulan yerlerde kesinlikle askere direnilmesin, askere yol verilsin'' denildi.

FETÖ’nün firari 'mahrem imam'larından 15 Temmuz itirafları
OYNAT 03:07
FETÖ’nün firari 'mahrem imam'larından 15 Temmuz itirafları
FETÖ'nün mahrem imamı Özgür Kaya, diğer mahrem imamlar Salim Zeybek ve Erkan Irmak ile yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulundu: “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı.”

'Uzun süre kendime bile itiraf edemedim'

Kaya itiraflarına devam ederken, ''Uzun süre kendime bile itiraf edemediğim bir şeyi sizlerle paylaşacağım. Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?'' diye sordu.

Kaya, ''O an kanım cidden dondu. Olaylar ileri saatlere gidince üç maymunu oynadı ve çok kısa sürede çark etti'' dedi.

17 mahrem itirafçı oldu
GÜNDEM
17 mahrem itirafçı oldu

FETÖ'cü mahrem imam itiraf etti: Kravat kamerasıyla generalleri izlemişler
GÜNDEM
FETÖ'cü mahrem imam itiraf etti: Kravat kamerasıyla generalleri izlemişler
Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi kararı

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.