FETÖ imamı Özgür Kaya'nın itirafı: Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu

FETÖ yapılanmasının mahrem imamları 15 Temmuz darbe girişimine yönelik itiraflarında bulunmaya devam ediyor.
- Özgür Kaya isimli mahrem imam, “Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?' diye bana sordu. İlerleyen saatlerde 'hiçbir şeyden haberim yok' yazdı. Kendisi Fetullah Gülen'in yanındaydı” açıklamasında bulundu.
Mahrem birimlerin online kullandığı uygulama üzerinden kendisine ulaşıldığını söyleyen Kaya, ''Bulunulan yerlerde kesinlikle askere direnilmesin, askere yol verilsin'' denildi.
'Uzun süre kendime bile itiraf edemedim'
Kaya itiraflarına devam ederken, ''Uzun süre kendime bile itiraf edemediğim bir şeyi sizlerle paylaşacağım. Türkiye sorumlusu abimiz o gün 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir arkadaşımız var mı?'' diye sordu.
Kaya, ''O an kanım cidden dondu. Olaylar ileri saatlere gidince üç maymunu oynadı ve çok kısa sürede çark etti'' dedi.