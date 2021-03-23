FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan kişilere gözaltı

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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi

Enver Aysever’e 18 günlük okur yazarlık kursu için 238 bin lira ödemenin yapılacağı bir ihale düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, vefat eden babasının su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından icra takibi belgelerinin fotoğraflarını paylaştı.